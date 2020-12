Pastena (FR) – Sorpresi in un bar oltre l’orario consentito: sanzionate 4 persone e chiusura attività

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, nella decorsa serata, in Pastena, i Carabinieri della Stazione di Pico hanno sanzionato amministrativamente quattro avventori di un bar ubicato nel citato centro, in quanto sorpresi a consumare alimenti o bevande oltre l’orario consentito.Alla titolare dell’esercizio, inoltre, veniva notificata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni.

