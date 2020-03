Pastena (FR) – Coronavirus, Bartolomucci (FdI): “Operai FCA privi di protezione individuale””

È incredibile come in piena emergenza per il coronavirus, molte , troppe fabbriche di beni non essenziali non abbiano sospeso la produzione . Nel nostro territorio abbiamo la Fca di Piedimonte S. Germano dove gli operai privi dei necessari dispositivi di protezione individuale e con ambienti non sanificati .Per loro non è nemmeno garantita la distanza minima di sicurezza prevista dai vari decreti non solo nel luogo dove lavorano ma anche nelle operazioni di entrata ed uscita dallo stabilimento . Oltre a Fca non si è fermata nemmeno la produzione delle tantissime fabbriche dell’indotto mettendo quindi a rischio la salute se non la vita di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie ! Tutto questo avviene nonostante nel decreto “Cura Italia” tuteli le fabbriche garantendo la cassa integrazione! La produzione delle automobili, che non possono nemmeno essere vendute visto che i concessionari sono chiusi e che in questa croci che coinvolge il mondo intero dubito ci sia qualcuno che pensi ad acquistare una nuova auto, non può falcidiare ancora di più la nostra provincia ! Le altre fabbriche automobilistiche europee hanno fermato tutte la produzione , facciamolo anche noi , per i nostri lavoratori , per le loro famiglie e per tutti noi!

Piero Bartolomucci Consigliere Comunale di Pastena Presidente Circolo Comunale Fratelli d’Italia

comunicato stampa

