Pastena – Cerimonia in memoria delle vittime delle Marocchinate

Si è svolta mercoledi 18 Maggio alle ore 15:00 una piccola ma significativa cerimonia in occasione della 2^ giornata nazionale in memoria delle vittime delle Marocchinate.

Proprio lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva deciso di installare una targa a loro memoria nel piazzale antistante la chiesetta della Madonna delle Macchie, un luogo molto significativo e simbolico perché proprio in quella chiesetta furono stuprate 7-8 donne dalle truppe marocchine .

La cerimonia di quest’anno si è svolta su iniziativa del locale circolo di Fratelli d’Italia e del referente locale dell’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate Piero Bartolomucci. Presente anche il Presidente dell’ANVM Emiliano Ciotti che ringraziamo per il grande lavoro svolto per portare alla luce queste incredibili atrocità.

COMUNICATO STAMPA

Correlati