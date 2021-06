Pastena, alla guida ubriaco coinvolto in un incidente: denunciato

Oggi in Pastena, i Carabinieri della Stazione di Ceprano, deferivano in stato di libertà un 22enne di Castro dei Volsci (incensurato), poiché resosi responsabile di “guida in stato di ebrezza”. In particolare, l’uomo, coinvolto in un sinistro stradale nel predetto comune, veniva sottoposto al test dell’etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico pari a tre volte il limite consentito. Nei confronti del prevenuto si procedeva altresì al ritiro della patente di guida.

comunicato stampa – foto archivio