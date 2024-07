Passeggiando tra le Fiabe: Un Successo Travolgente al Festival dei Viandanti di Pofi

Il Festival dei Viandanti è un progetto del Comune di Pofi, in partenariato con il Comune di Arnara, Finanziato dalla Regione Lazio per valorizzazione della Via Francigena del Sud, organizzato dalla Compagnia Errare Persona con la direzione artistica di Damiana Leone, continua a riscuotere un successo straordinario con uno dei tanti eventi “Passeggiando tra le Fiabe” della Compagnia Mansarda, la serata ha visto un’affluenza significativa di visitatori, non solo dai cittadini di Pofi ma anche dagli abitanti dei paesi limitrofi, tutti pronti a immergersi in un mondo incantato.

Un Museo delle Fiabe all’Aria Aperta

L’evento si trasforma in un vero e proprio “Museo delle Fiabe” all’aria aperta, un percorso ludico e didattico che riesce a coniugare in modo armonioso natura e letteratura. I partecipanti, suddivisi in gruppi, sono accompagnati da un abitante del bosco, una guida speciale che li conduce attraverso il fantastico mondo delle fiabe.

Incontri Magici e Sorprendenti

Durante il percorso, i visitatori si imbattono nei personaggi delle fiabe più celebri. Ogni angolo di Pofi si anima con figure leggendarie, offrendo un susseguirsi di incontri sorprendenti e inaspettati. La magia delle fiabe prende vita, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che incanta adulti e bambini.

Una Festa per Tutti

Il festival si distingue per la sua capacità di attrarre un pubblico variegato, dai più piccoli ai più grandi. La possibilità di vivere le fiabe in prima persona rende l’esperienza estremamente immersiva e memorabile. I partecipanti hanno l’opportunità di interagire con i personaggi, ascoltare storie affascinanti e partecipare a momenti di animazione che rendono la passeggiata un’avventura indimenticabile.

Un Viaggio nel Cuore della Letteratura

L’evento non è solo un’occasione di divertimento, ma rappresenta anche un viaggio educativo nel cuore della letteratura. Le fiabe, con il loro potere evocativo e i loro insegnamenti morali, diventano un mezzo per avvicinare grandi e piccoli alla lettura, stimolando la fantasia e il desiderio di scoprire nuove storie.

Il successo del Festival dei Viandanti continua con le utlime date che promettono di regalare emozioni e magie. Non perdetevi i prossimi appuntamenti:

26 luglio

ore 8:00

Convento San Pietro – Pofi

Meditazione e yoga

con il Maestro Simone Carbonardi della Turiya Yoga Academy

Ore 19:30

Incontro al tramonto

presentazione della guida UN GIORNO A TRISULTI di Maria Elena Catelli e Paola Rolletta. Interverrà una delle autrici, Maria Elena Catelli

ore 21:15

Piazza Municipio – Pofi

Spettacolo Performativo

MUNDUS

Spettacolo di fuoco e video mapping

Con Olimpia Ferrara, Damiana Leone, Alessio Cordaro e Giuseppe Treppiedi

27 luglio

Ore 19

Piazzale della Biblioteca, Via San Giorgio – Pofi

Visita guidata

Visita al Cantiere delle Sepolture Volsche

Ore 21:15

Concerto

Chiesa Sant’Antonino – Pofi

CANTI PER LA PACE Compagnia Errare Persona (con la partecipazione degli artisti in residenza)

28 luglio

Ore 19:30

Convento San Pietro – Pofi

Teatro – Danza

CHIMERE Compagnia Cifra Danza (spettacolo creato durante la residenza) // per tutte le età

Di e con Alessandra Fumai e Alessandro Sanzone

