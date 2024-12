PASSAGGIO DI CONSEGNE A COLDIRETTI FROSINONE TRA CARLO PICCHI E IL NUOVO DIRETTORE GERARDO DELL’ORTO

Passaggio di consegne a Coldiretti Frosinone tra il direttore Carlo Picchi e Gerardo Dell’Orto, che da gennaio sarà alla guida della federazione provinciale, lasciando la direzione di Coldiretti Benevento. Un cambio che avviene dopo la direzione di sei anni di Carlo Picchi, già nominato nuovo direttore di Coldiretti Rieti e chiamato a ricoprire altri incarichi nella federazione regionale.

Gerardo Dell’Orto, 44 anni originario di Oliveto Citra in provincia di Salerno, dopo la laurea in Economia e Commercio ha intrapreso un lungo percorso in Coldiretti, dove lavora da vent’anni segnati da una grande esperienza e numerosi incarichi, iniziando come segretario di zona ad Eboli, nella Piana del Sele, dove poi ha ricoperto il ruolo di consulente del lavoro e immigrazione e dal 2019 è stato alla guida di Coldiretti Benevento.

Umiltà, determinazione e gioco di squadra rappresentano per lui il connubio perfetto. Sempre tra gli agricoltori per raccogliere le loro istanze e promuovere le realtà agricole del territorio. “La mia attenzione verso le aziende agricole del territorio e le filiere che lo rappresentano, sarà massima – spiega il nuovo direttore di Coldiretti Frosinone, Gerardo Dell’Orto – proseguirò il mio lavoro in continuità con quello realizzato dal mio predecessore, Carlo Picchi, al quale faccio i miei auguri per i nuovi incarichi che sarà chiamato a ricoprire. Così come è stato con lui, il confronto e l’ascolto delle problematiche degli agricoltori saranno una priorità. Il mio obiettivo è anche quello di valorizzare il lavoro dei giovani imprenditori agricoli, che rappresentano la nostra forza e devono essere sostenuti e supportati. In questo territorio registriamo un boom di presenze di aziende guidate da under 40 soprattutto nel settore zootecnico. Giovani che hanno investito e si sono formati per rendere sempre più competitive ed innovative le loro imprese agricole, rappresentando un volano per l’economia della ciociaria”.

In questi sei anni alla direzione di Coldiretti Frosinone, Carlo Picchi, ha avuto modo di realizzare un importante lavoro di ripristino di struttura e delle realtà agricole, sempre ascoltando le istanze provenienti dagli agricoltori e confrontandosi con loro. In prima linea per difendere le problematiche delle aziende agricole e per promuoverne il loro rilancio. Alla guida di Coldiretti Frosinone Picchi è arrivato dopo 11 anni nella federazione provinciale di Rieti, dove ha iniziato il suo percorso prima come segretario di zona e responsabile provinciale nel settore tecnico, poi nell’interprovinciale. A questa esperienza si è aggiunta quella di responsabile regionale del Lazio, fino a ricoprire il ruolo di direttore della Coldiretti di Frosinone e Latina.

“Sono stati sei anni intensi – spiega il direttore uscente Carlo Picchi – segnati da tante battaglie a difesa del nostro settore e di valorizzazione delle realtà agricole del territorio. Porterò con me una grande esperienza professionale e umana che continuerò a mettere al servizio della Coldiretti con l’entusiasmo e la voglia di affrontare nuove sfide. Ringrazio la federazione regionale per la sinergia con cui abbiamo sempre lavorato e per il lavoro di squadra che non è mai mancato, oltre al supporto del presidente e direttore della federazione regionale, David Granieri e Sara Paraluppi. I miei auguri di buon lavoro al nuovo direttore, Gerardo Dell’Orto, persona valida e di grande competenza, al team straordinario con cui ho lavorato in questi anni a Frosinone guidato dal presidente Vinicio Savone”.

