Pasquale Cirillo aderisce a Forza Italia – “il benvenuto di Gianluca Quadrini”

Il consigliere comunale di Frosinone, Pasquale Cirillo aderisce ufficialmente in Forza Italia. “La decisione di aderire a Forza Italia dimostra l’impegno e la dedizione per il nostro partito e per i valori che rappresentiamo.” Afferma in una nota il Presidente del consiglio della provincia di Frosinone e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, che da il benvenuto al consigliere comunale Pasquale Cirillo. “Sono certo, da presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia potremo lavorare per il bene della nostra comunità e portare avanti le nostre idee e proposte per un futuro migliore.” Quadrini conclude la sua nota confermando la crescita di Forza Italia e si è detto fiducioso nel raggiungimento di ottimi risultati e nel contributo che il partito potrà dare al progresso del territorio.

