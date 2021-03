Pasqua in zona rossa: cosa si può fare e cosa è vietato nei giorni 3-4-5 aprile

Si può andare nelle seconde case?

Si, ma solo il nucleo familiare dimostrando di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e purché la casa non sia abitata da altri. Ci sono Regioni che hanno però vietato o limitato gli ingressi. Consentito arrivare soltanto per motivi di lavoro necessità e urgenza oppure per manutenzione straordinaria limitando però la permanenza alla soluzione del problema. In Alto Adige è vietato andare nella seconda casa se non si è residenti. In Campania il divieto vale anche per i residenti nella regione. In Toscana non possono entrare i non residenti. In Valle d’Aosta possono entrare soltanto i residenti. In Sardegna possono entrare soltanto i residenti e comunque si deve esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid. In Sicilia si può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo. In Puglia è vietato andare nelle seconde case anche ai residenti. Nelle Marche non possono andare nelle seconde case i non residenti.