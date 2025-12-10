Parto-analgesia al Santa Scolastica, cresce la pressione sulla Asl: “Cassino rischia di essere penalizzata”

CASSINO – La parto-analgesia torna al centro del dibattito sanitario nel sud della provincia di Frosinone e lo fa con toni netti. A sollevare la questione sono Rodi, Varone e Petrillo, che puntano l’attenzione sulla necessità di rendere realmente attrattiva la Ginecologia dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, struttura individuata come presidio di riferimento nell’atto aziendale appena approvato e vincolante per la Asl.

“Per aumentare l’attrattività della Ginecologia del Santa Scolastica – sostengono – la parto-analgesia è uno strumento fondamentale”. Un servizio non accessorio, ma ormai essenziale per rispondere alle esigenze delle donne e garantire standard assistenziali moderni. Eppure, secondo quanto denunciato, mentre l’atto aziendale assegna a Cassino un ruolo centrale, la formazione degli anestesisti si starebbe concentrando su Frosinone, rallentando di fatto l’avvio del servizio nel nosocomio cassinate.

Un orientamento che rischia di avere conseguenze pesanti sul piano della competitività sanitaria territoriale. “La parto-analgesia è così importante – sottolineano ancora – che a Formia il sindaco l’ha annunciata addirittura con un cartello luminoso all’ingresso della città. Una scelta che, vista la vicinanza con Cassino, potrebbe tradursi in una perdita di utenza per il nostro ospedale”.

Un rischio tutt’altro che teorico, se si considera la dimensione del bacino di riferimento del distretto D, che gravita proprio sul Santa Scolastica: circa 110 mila abitanti, ai quali si aggiungono altre decine di migliaia di utenti provenienti dalle regioni confinanti. Numeri imponenti, che rendono evidente quanto il presidio cassinate rappresenti un punto strategico nell’offerta sanitaria dell’area.

Una realtà che – viene ribadito – merita di essere considerata "nel giusto conto": senza favoritismi, ma anche senza ulteriori penalizzazioni. L'appello è chiaro: dare piena attuazione alle previsioni dell'atto aziendale e garantire al Santa Scolastica pari opportunità di sviluppo, a partire proprio da un servizio, come la parto-analgesia, che oggi rappresenta un indicatore concreto di qualità e modernità dell'assistenza ospedaliera.

