Partito il progetto “Alleviare la fame” del Lions Club di Sora

Lions Club Sora -Isola del Liri-Arpino

È partito il progetto dei Lions Club “Alleviare la fame”.Infatti è iniziata la distribuzione di alimenti alle famiglie bisognose e alle parrocchie di Sora, Isola del Liri,Arpino.Il Club in collaborazione con il Banco Alimentare e l’associazione San Vincenzo De Paoli,nella persone di Enzo Passeri e Di Folco,ha ritirato la prima quantità di derrate alimentari a cui hanno partecipato il socio fondatore Flaviano Bastardi, il tesoriere del club Peppino Quadrini,il segretario e presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone sempre con il consenso del presidente Riziero Capuano. Sono state prelevate diverse scatole di alimenti non facilmente deperibili che saranno distribuiti a famiglie che ne hanno la necessità.E’solo il primo atto di un progetto che continuerà fino alla primavera.Nei prossimi giorni andremo alla sede centrale del banco alimentare a prelevare altro cibo e successivamente noi soci ci autotasseremo per acquistare altri alimenti da distribuire

Bernardo Maria Giovannone Segretario del Club e responsabile della comunicazione

COMUNICATO STAMPA