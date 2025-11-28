Partito Democratico, ufficializzate le date dei congressi nei 63 circoli della provincia di Frosinone

Cresce l’attesa per la scelta del nuovo segretario provinciale: sfida tra Luca Fantini e Achille Migliorelli

FROSINONE – Il Partito Democratico avvia ufficialmente la fase conclusiva del percorso congressuale nella provincia di Frosinone. Il commissario per il tesseramento e deputato Dem Federico Gianassi ha infatti comunicato le due finestre temporali entro cui si terranno i congressi dei 63 circoli:

dal 12 al 21 dicembre,

dal 9 al 25 gennaio.

Una scelta, quella di optare per un arco temporale ampio, che punta – come ha spiegato lo stesso Gianassi – ad “assicurare la massima partecipazione”, in linea con quanto richiesto dal segretario regionale Daniele Leodori. Le candidature potranno essere presentate entro martedì 9 dicembre.

Un percorso lungo un anno

Con la definizione del calendario, Gianassi ha centrato l’obiettivo di chiudere una stagione politica complessa, iniziata ormai da oltre dodici mesi. “Il percorso congressuale prosegue – ha dichiarato – la proclamazione dei risultati avverrà lunedì 26 gennaio, mentre l’assemblea provinciale di insediamento degli organi sarà convocata entro il 7 febbraio”.

Il commissario ha poi sottolineato l’importanza del lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno: “Un impegno enorme che ha coinvolto migliaia di persone nel tesseramento. È un risultato significativo che ci permette ora di affrontare con responsabilità l’ultima fase del percorso”.

Numeri in crescita: oltre 8.500 iscritti in provincia

La federazione provinciale del PD di Frosinone conta oggi oltre 8.500 iscritti. Tra questi, 4.700 hanno rinnovato la tessera nel 2024 su circa 5.000 aventi diritto, a cui si aggiungono oltre 3.800 nuovi iscritti. Numeri che confermano una forte mobilitazione interna e un crescente interesse verso la fase congressuale.

La sfida per la segreteria provinciale

Oltre al rinnovo dei circoli, i congressi serviranno anche a eleggere la nuova assemblea provinciale, chiamata a individuare il prossimo segretario della federazione PD di Frosinone.

La competizione è sempre più delineata e vede in campo:

Luca Fantini, sostenuto da Rete Democratica di Sara Battisti e dall’Area Riformista legata ad Antonio Pompeo;

Achille Migliorelli, appoggiato da Area Dem di Francesco De Angelis e dal collettivo Parte da Noi guidato da Danilo Grossi.

Una sfida che si preannuncia intensa e determinante per il futuro assetto dei Dem ciociari, mentre la base del partito è chiamata a partecipare in massa per definire la guida dei prossimi anni.