Partenza con il botto per la MP RACING COMPETITION

E’ già, sicuramente ci si aspettava una buona prestazione dei portacolori del team nostrano, me nessuno si aspettava un risultato così grandioso.

Una gara quella della Guarcino – Campocatino che rimarrà nei ricordi soprattutto per il maltempo, che ha stretto nella morsa della pioggia e del freddo tutti i concorrenti, che nonostante tutto sono stati coraggiosi e impavidi nello sfidare le condizioni avverse e salire comunque in macchina.

I nostri ragazzi, senza indugio hanno affrontato le 2 prove del sabato senza forzare troppo la mano, ma sia Angelo che Marcello Monti hanno da subito messo le cose in chiaro, facendo registrare tempi interessantissimo nonostante le gomme non proprio adatte e il fondo scivoloso causa pioggia.

Se per Angelo e Marcello, si trattava di togliere un po’ di ruggine dall’ultima gara svoltasi ad Orvieto, per Angelo in realtà anche provare le nuove modifiche sulla sua Mini cooper, ben diverso era il compito di Emanuele Protani, che doveva per la prima volta in assoluto portare in gara la nuova entrata di casa, la PEUGEOT 206RC, infatti come sempre accade i problemi arrivano sempre nel momento sbagliato, nella seconda manche di prova c’è la rottura della leva del cambio che costringe agli straordinari i ragazzi di ALPE 2 MOTORS, Alessandro e Alberto Pellis, che riescono nell’impresa di rimettere in pista la francesina e permettere ad Emanuele di centrare il primo posto di classe.

La vera impresa però la compiono Angelo e Marcello, rispettivamente primo e terzo assoluto nelle vetture moderne, a conferma che sia le vetture che i piloti sanno il fatto loro, quest’anno quindi ci sarà da divertirsi.

Prossimo appuntamento sabato 3 e domenica 4 giugno, sulle strade della Lago Montefiascone, a caccia di punti preziosi per il proseguo della stagione.

Un doveroso grazie i ragazzi lo rivolgono soprattutto ai loro partner, che permettono di proseguire in questa fantastica avventura.

comunicato stampa

Drcsportmanagement.it