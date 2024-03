Parte l’avventura europea di Mario Abbruzzese

Domani 2 marzo alle ore 18.30 alle Terme di Pompeo di Ferentino parte l’avventura di Mario Abbruzzese con la Lega – Salvini Premier per la conquista di un posto tra gli scranni del Parlamento Europeo di Bruxelles. Un evento che vede la partecipazione di illustri esponenti del “carroccio”, dal sottosegretario di Stato, Claudio Durigon al deputato Nicola Ottaviani, dall’assessore all’urbanistica della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, all’europarlamentare Maria Veronica Rossi. Della partita anche il segretario regionale della Lega, Davide Bordoni e i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari. Un parterre di tutto rispetto per il via ad un percorso che porterà il già presidente del consiglio regionale a toccare tutte e quattro le regioni della circoscrizione Italia Centrale, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

“È una nuova sfida – ha detto Mario Abbruzzese – che intraprendo con lo stesso entusiasmo della mia primissima candidatura. Non sarà facile centrale l’obiettivo, ma l’entusiasmo che mi stanno mostrando sindaci e amministratori locali non solo della provincia di Frosinone, mi hanno convito che il traguardo può essere alla portata. All’UE serve una identità precisa non un ibrida azione specifica. È ora di dire basta agli inciuci tra PPE e PSE. Percorrerò migliaia di chilometri per raccogliere le istanze dei cittadini, serve un’interazione costante con i territori per riuscire a creare legittime opportunità di sviluppo. E sono convinto che i nostri territori potranno risollevarsi e tornare a crescere con l’aiuto concreto della “nostra Europa”, ha concluso Mario Abbruzzese.

Comunicato stampa