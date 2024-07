Parte domenica il cartellone della “Cisterna Estate 2024”

In programma Latium Festival, Palio dell’Anello, Roma-Napoli di Serie A femminile, Sorpresa di Ferragosto, Enrico Ruggeri e Giuliano Palma per la Festa del Santo Patrono. A chiudere la Notte dei Fuochi, spettacolo pirotecnico

L’obiettivo è quello di vivere una grande festa che farà ballare e divertire soprattutto i più giovani, ma non soltanto loro.

Parte domenica 28 luglio il cartellone della “Cisterna Estate 2024”, voluto dall’Amministrazione comunale che per la terza volta consecutiva ha organizzato “in casa” gli eventi in occasione della Festa del Santo Patrono, San Rocco.

«Nonostante tutte le difficoltà abbiamo fortemente voluto lasciare la Festa al centro della città, proprio per la continuità della nostra tradizione e per dare vigore alle attività commerciali che beneficeranno della grande presenza di pubblico – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino –. Il Palco, dunque, sarà collocato in Piazza XIX Marzo vista l’impossibilità di poter usufruire dell’area concerto di via Carducci, per il cantiere che si è aperto nella cosiddetta “buca comunale” che, come noto, restituirà alla nostra comunità una Sala Polivalente, parcheggi interrati, aree a verde e di arredo urbano, fino a ricostituire il camminatoio da largo San Pasquale, ingresso della biblioteca Adriana Marsella».

Enrico Ruggeri e Giuliano Palma sono i big scelti dall’Amministrazione comunale per il concerto del 16 agosto, ricorrenza di San Rocco, artisti di calibro internazionale che, nel nuovo format scelto, saranno affiancati da un corpo di ballo professionistico e da Flavio Ferdinandi, front-man che racconterà lo svolgimento della serata.

Sorpresa di Ferragosto, invece, per il 15 agosto, quando le cittadine, i cittadini e coloro che arriveranno a Cisterna per la festa, si prepareranno a ballare in piazza per un evento a portata di tutti pieno di divertimento e allegria.

Domenica 11 agosto sarà la volta della rievocazione storica del Palio dell’Anello lungo Corso della Repubblica per una tradizione che si ripete anche quest’anno, e che è tesa alla tutela e alla salvaguardia sia dei cavalli che dei cavalieri che si contenderanno il palio.

In ordine, il cartellone della “Cisterna Estate 2024”, eventi tutti rigorosamente gratuiti:

DOMENICA 28 LUGLIO, ore 21:30 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Se puoi sognarlo puoi farlo”, meraviglioso viaggio nel magico mondo di Walt Disney, amato da grandi e piccolini.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO, ore 22:00 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Latium Festival”, colorata parata dei gruppi folkloristici provenienti da Martinica, Serbia, Perù, Cile, Spagna, Costa Rica, Kenya e Italia, che sfileranno a partire dalle ore 21 lungo Corso della Repubblica.

VENERDÌ 2 AGOSTO, ore 21:30 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Una notte al Moulin Rouge”, lustrini, paillettes, piume e merletti che porteranno indietro nel tempo, e rivivere magia, poesia e sensualità del celebre can-can.

SABATO 3 AGOSTO, ore 22:00 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Latium Festival”, seconda parata dei gruppi folkloristici, sempre con sfilata alle ore 21 lungo Corso della Repubblica.

DOMENICA 4 AGOSTO, ore 21:30 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“I Love Italy”, nostalgico ma divertente viaggio nella musica italiana dagli anni ‘60 ad oggi, protagonista assoluto il pubblico che verrà invitato a cantare tutte le canzoni a squarciagola.

MARTEDÌ 6 AGOSTO, ore 21:30 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Le Grandi Colonne Sonore”, ensemble dell’associazione “Allegro con Brio” & orchestra di fiati “Gioacchino Rossini”.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO, ore 21:30 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“The Showers Big Band”, splendida realtà musicale della provincia di Latina che rievoca il Soul d’oltreoceano.

VENERDÌ 9 AGOSTO, ore 22:00 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“La Piazza che Balla”, direttamente da RADIO M20 “DJ Shorty” e “DJ ValS” con i loro show, con “One Two One Two e La Mezcla”, per far ballare tutti con le hit del momento.

SABATO 10 AGOSTO, ore 21:30 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“The Greatest Show La Super”, “Bobbos Band” in smoking con il suo meraviglioso corpo di ballo per viaggiare a spasso nel tempo con eleganza e leggerezza.

DOMENICA 11 AGOSTO, ore 18:00 Corso della Repubblica:

“Palio dell’Anello”, tradizione che emoziona grandi e piccini.

MARTEDÌ 13 AGOSTO, ore 17.30 Stadio comunale Domenico Bartolani:

“Partita di calcio Roma-Napoli Serie A femminile”.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO, ore 22:00 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Grande Sorpresa di Ferragosto”, evento che coinvolgerà qualsiasi fascia di pubblico.

VENERDÌ 16 AGOSTO, ore 22:00 palco centrale Piazza XIX Marzo:

“Concerto di Enrico Ruggeri e Giuliano Palma”.

SABATO 17 AGOSTO, ore 22:30 presso Area Mercato via delle Province:

“Notte dei Fuochi a Cisterna”, spettacolo pirotecnico.

COMUNICATO STAMPA