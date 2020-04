Parte dalla provincia di Frosinone il “Progetto un sorriso a distanza”rivolto a bambini e ragazzi con disabilità

Il presidente dell’Associazione di Rocca d’Arce (FR) ” Smile Amici di Ilaria“, Agostino Sera e la dott.ssa Rita di Folco, insieme al sostegno ed al supporto dell’Università “Niccolò Cusano” e della XV Comunità Montana Valle del Liri lanciano e promuovono il “ Progetto un sorriso a distanza”rivolto a bambini e ragazzi con disabilità.

Ci sono momenti in cui tutti noi abbiamo bisogno di essere sempre più vicini e per questo oggi noi proponiamo il “Progetto un sorriso a distanza”, al fine di soddisfare l’esigenza e la necessità di ciascuno nel non sentirsi più soli e abbandonati, in un momento così difficile in cui tutti combattiamo “il Nemico Invisibile”

Noi entriamo in campo e giochiamo la nostra Partita!

Sfidiamo l’incertezza , sfidiamo le paure ma soprattutto lo solitudine e lo smarrimento di tutte le famiglie che in questo momento pensano di essere sole .NOI Cl SIAMO!

Noi entriamo in campo attraverso varie figure di supporto psicopedagogico, psicomotorio , logopedico e motorio ai bambini inseriti nel progetto :” Un sorriso o distanza”

Come giocheremo questa partita?

Gli interventi saranno condivisibili attraverso la pubblicazione della Pagina Facebook ” Smile Amici di Ilaria“.

I video dimostrativi e video tutorial suggeriranno le attività da poter far svolgere ai bambini in casa ; grazie alla collaborazione di mamma e papà; saranno coinvolte intere famiglie che attraverso attività ludiche e ricreative scopriranno il valore del sorriso.

Infine sarà attivo uno sportello di ascolto per quanti avranno I’esigenza di un supporto o manifesteranno bisogni di vario genere o avranno necessità in questo momento di essere accolti e ascoltati.

Il mondo sta cambiando senza nemmeno accorgercene ; le nostre vite, le nostre abitudini non saranno più le stesse ,dunque la nostra associazione vuole correre insieme a voi per farsi trovare pronta ad accogliere il futuro senza più paure e ansie inutili.

“Non temete i momenti difficili , Il meglio viene da li’ “

Ce lo ha insegnato la Grande Rita Levi Montalcini e noi ne vogliamo far tesoro.

Con Affetto

dott.ssa Rita D i Folco

(Staff ” Amici di Ilaria”)