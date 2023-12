Parte da Frosinone il tour nei territori dell’assessorato all’urbanistica

Ciacciarelli: «Le province al centro delle nostre politiche».

Presentare nelle realtà territoriali le principali innovazioni legislative approvate e aprire un momento di confronto e dialogo per tutte le province della regione. Parte da Frosinone, con questa finalità, il tour nei territori del Lazio dell’assessorato regionale all’Urbanistica guidato da Pasquale Ciacciarelli.

«Come assessorato della Regione Lazio abbiamo assunto un ruolo fondamentale per ascoltare le richieste della politica locale, e la redazione del nuovo testo normativo sull’urbanistica. Ritengo che il limite delle precedenti amministrazioni regionali sia stato rappresentato proprio dalla lontananza tra Regione ed enti locali. Questo ha prodotto testi astratti e lontani dalle esigenze dei territori».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Il tour dell’Assessorato è una risposta effettiva al territorio, in grado di maturare un rapporto diretto e costante tra Regione Lazio e le realtà locali, anche le più piccole. Ringrazio il presidente Francesco Rocca per aver condiviso la nostra iniziativa, con l’obiettivo di rendere semplice e propositivo il confronto con chi lavora in provincia», ha concluso l’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

