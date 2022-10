Parlamento, Pezzopane, “Grazie, è stato un grande onore. Buon lavoro a nuovi parlamentari”

Comunicato stampa On. Stefania Pezzopane.

“Grazie, è stato un grande onore. Oggi si chiude definitivamente la legislatura. Il parlamento è vuoto e domani si riempirà con i nuovi eletti. Provo l’emozione dell’ultimo giorno di scuola. Finisce qualcosa di molto importante e inizia una nuova fase. Considero questa esperienza un grande onore. Perché rappresentare i cittadini alla Camera dei Deputati è stato importante, impegnativo, emozionante. Avevo una missione nazionale ed una strettamente territoriale: salvare la nostra terra terremotata. Su entrambe ho lavorato sodo, con tutta me stessa. I ricordi sono straordinari, una legislatura passata per metà con la mascherina, dovendo affrontare la più grande pandemia che mai la storia ricordi. E poi la guerra terribile alle porte d’Europa. Ho come in un film tutti i ricordi di 5 anni intensi, di nottate a battermi per gli emendamenti, di sorrisi e di lacrime, di entusiasmi e di paure. Di uomini e donne che ho conosciuto, con cui mi sono legata per stima, affetto, condivisione. Ho vissuto fino in fondo la mia missione, senza mai risparmiarmi.

Ho vinto tante battaglie.

E ringrazio ancora le donne e gli uomini che nel 2018 mi hanno eletta alla Camera dei Deputati, ho avuto un grande privilegio che mai dimenticherò. La mia passione, la mia voglia di cambiare le cose, il mio impegno rimane integro, prende altre forme. Buon lavoro al nuovo Parlamento, ai nuovi parlamentari auguro tante cose belle. Chiudo qui, sennò mi vengono i lacrimoni. ❤️ “ Così l’on Stefania Pezzopane saluta il Parlamento nell’ultimo giorno della legislatura.