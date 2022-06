Parlamentari romeni in visita al Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma

Nei giorni scorsi, una delegazione parlamentare della Romania, è stata ospite presso la sede di Focene (Fiumicino) del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. A capo del gruppo il Presidente della Commissione Agricoltura, Silvicoltura, Industria Alimentare e Industrie Specifiche della Camera dei deputati romeni, On. FlorinIonuț Barbu, con lui i componenti della Commissione: On. Raluca Giorgiana Dumitrescu, On. Florian Emil Dumitru,On. Marius Ionel Iancu, la consigliere parlamentare Dott.ssa Alexandra Simionel, ed il primo segretario dell’Ambasciata di Romania a Roma, Natalia Lazureanu. Ad accogliere il gruppo il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, Niccolò Sacchetti, con il direttore della stessa struttura, Andrea Renna che, in qualità di direttore di Anbi Lazio, l’Associazione dei Consorzi di Bonifica laziali, ha rappresentato e portato i saluti anche del Presidente Sonia Ricci, impegnata fuori sede. Durante la riunione sono stati affrontati vari temi tra i quali, in modo particolare, le modalità di irrigazione, le varie competenze e l’organizzazione delle stesse. Dopo la visita della sede di Focene il gruppo si è trasferito presso la sede centrale del servizio irrigazione di Monti dell’Ara a Maccarese sempre nel territorio del comune di Fiumicino. Qui, dopo le domande di natura generale, e la presentazione di Anbi Lazio e del Consorzio romano, avvenuta a Focene con l’ausilio di brevi ma ben congeniati filmati e slide, si è potuto avere un quadro esaustivo relativo alle modalità di irrigazione dei circa 15.000 ettari del comprensorio romano.“Le differenze sono molteplici di approccio e di gestione tra i due Paesi – ha commentato il Presidente Sacchetti che ha aggiunto – siamo stati onorati di poter ricevere, per conto di Anbi Lazio, la delegazione e restiamo a disposizione anche per future attività utili a trasferire conoscenze e modalità di lavoro”. Il Presidente della Commissione romena ha ringraziato per l’ospitalità e per le dettagliate informazioni ricevute che permetteranno il giusto confronto con i propri tecnici. “In virtù dei buoni rapporti tra i due Paesi al netto delle differenze di impostazioni in relazione a consumi e concessioni in futuro – ha sottolineato il direttore Andrea Renna – si potrebbero organizzare ulteriori momenti di analisi”.

