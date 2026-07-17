Parifica Corte dei Conti, Maura (FdI): “Traguardo storico, Pd e M5S totalmente fuori dalla realtà”

“La Regione Lazio gode di ottima salute come certificato dalla Corte dei Conti che ha

parificato il Rendiconto generale 2025. Le parole del procuratore generale non lasciano

spazio a dubbi, laddove evidenzia una disponibilità positiva di oltre 321 milioni di euro in

discontinuità rispetto ai disavanzi passati, elogiando il percorso di riequilibrio e prudenza

intrapreso dalla nostra amministrazione regionale. Un risultato che è stato reso possibile

grazie al lavoro serio e rigoroso della Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca, ed

in particolare dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, un lavoro che ha rimesso ordine

nelle finanze regionali, riportando i bilanci in equilibrio e restituendo solidità finanziaria alla

Regione. Ricordiamo tutti lo stato finanziario dell’ente quando ci siamo insediati nel 2023,

con conti in totale disordine, esercizi precedenti parificati a metà e pesanti buchi ereditati

da ripianare. Oggi i protagonisti di questo disastro cui noi abbiamo posto rimedio, ovvero

Pd e M5S, si attaccano alle raccomandazioni della Corte per screditare un giudizio

totalmente positivo, completamente privo di rilievi, che riconosce la serietà del percorso

avviato in questi anni e l’efficienza dei risultati raggiunti. Ora andiamo avanti con maggiore

forza e determinazione per far sì che i risultati contabili si trasformino sempre di più in

investimenti per lo sviluppo e in concrete opportunità di crescita per le comunità locali, le

imprese e l’occupazione. Noi lavoriamo e portiamo a casa i risultati, alle opposizioni

lasciamo volentieri una demagogia che oggi più che mai appare, oltre che inutile,

scandalosamente ridicola ”.

Cosi il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e vicepresidente della Commissione Sviluppo economico Daniele Maura

foto archivio