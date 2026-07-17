Parifica Corte dei Conti, Maura (FdI): “Traguardo storico, Pd e M5S totalmente fuori dalla realtà”

“La Regione Lazio gode di ottima salute come certificato dalla Corte dei Conti che ha
parificato il Rendiconto generale 2025. Le parole del procuratore generale non lasciano
spazio a dubbi, laddove evidenzia una disponibilità positiva di oltre 321 milioni di euro in
discontinuità rispetto ai disavanzi passati, elogiando il percorso di riequilibrio e prudenza
intrapreso dalla nostra amministrazione regionale. Un risultato che è stato reso possibile
grazie al lavoro serio e rigoroso della Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca, ed
in particolare dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, un lavoro che ha rimesso ordine
nelle finanze regionali, riportando i bilanci in equilibrio e restituendo solidità finanziaria alla
Regione. Ricordiamo tutti lo stato finanziario dell’ente quando ci siamo insediati nel 2023,
con conti in totale disordine, esercizi precedenti parificati a metà e pesanti buchi ereditati
da ripianare. Oggi i protagonisti di questo disastro cui noi abbiamo posto rimedio, ovvero
Pd e M5S, si attaccano alle raccomandazioni della Corte per screditare un giudizio
totalmente positivo, completamente privo di rilievi, che riconosce la serietà del percorso
avviato in questi anni e l’efficienza dei risultati raggiunti. Ora andiamo avanti con maggiore
forza e determinazione per far sì che i risultati contabili si trasformino sempre di più in
investimenti per lo sviluppo e in concrete opportunità di crescita per le comunità locali, le
imprese e l’occupazione. Noi lavoriamo e portiamo a casa i risultati, alle opposizioni
lasciamo volentieri una demagogia che oggi più che mai appare, oltre che inutile,
scandalosamente ridicola ”.
Cosi il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e vicepresidente della Commissione Sviluppo economico Daniele Maura
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