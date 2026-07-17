Parifica Corte dei Conti, Maura (FdI): “Traguardo storico, Pd e M5S totalmente fuori dalla realtà”

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daniele mauraaa
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“La Regione Lazio gode di ottima salute come certificato dalla Corte dei Conti che ha
parificato il Rendiconto generale 2025. Le parole del procuratore generale non lasciano
spazio a dubbi, laddove evidenzia una disponibilità positiva di oltre 321 milioni di euro in
discontinuità rispetto ai disavanzi passati, elogiando il percorso di riequilibrio e prudenza
intrapreso dalla nostra amministrazione regionale. Un risultato che è stato reso possibile
grazie al lavoro serio e rigoroso della Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca, ed
in particolare dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, un lavoro che ha rimesso ordine
nelle finanze regionali, riportando i bilanci in equilibrio e restituendo solidità finanziaria alla
Regione. Ricordiamo tutti lo stato finanziario dell’ente quando ci siamo insediati nel 2023,
con conti in totale disordine, esercizi precedenti parificati a metà e pesanti buchi ereditati
da ripianare. Oggi i protagonisti di questo disastro cui noi abbiamo posto rimedio, ovvero
Pd e M5S, si attaccano alle raccomandazioni della Corte per screditare un giudizio
totalmente positivo, completamente privo di rilievi, che riconosce la serietà del percorso
avviato in questi anni e l’efficienza dei risultati raggiunti. Ora andiamo avanti con maggiore
forza e determinazione per far sì che i risultati contabili si trasformino sempre di più in
investimenti per lo sviluppo e in concrete opportunità di crescita per le comunità locali, le
imprese e l’occupazione. Noi lavoriamo e portiamo a casa i risultati, alle opposizioni
lasciamo volentieri una demagogia che oggi più che mai appare, oltre che inutile,
scandalosamente ridicola ”.
Cosi il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e vicepresidente della Commissione Sviluppo economico Daniele Maura

foto archivio

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