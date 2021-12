Pari per il Tikitaka Planet sul campo della SS Lazio Calcio a 5 (2-2)

Roma. Pareggio esterno per il Tikitaka Planet che impatta 2-2 a Roma con la SS Lazio Calcio a 5. Ottima prestazione delle giallorosse, malgrado fossero rimaneggiate a causa dell’indisponibilità di Bertè, un virus intestinale l’ha costretta a saltare la gara. Buon punto quello conquistato in casa della capolista, anche se c’è del rammarico considerando che il Tikitaka Planet, che ha disputato un grandissimo primo tempo, è passato due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Vanin, le capitoline hanno agguantato due volte il pareggio con le reti di Marchese e Neka. Forse ai punti le abruzzesi avrebbero meritato qualcosa in più, anche se nel complesso il pari è un risultato giusto per quanto visto sul rettangolo di gioco. C’è comunque soddisfazione nel team giallorosso che la sosta natalizia capiti proprio in questo momento, sosta che consente alla squadra guidata da Edgar Schultz di ricaricarsi e tornare in campo a gennaio nelle migliori condizioni possibili. Grande prestazione di tutte le ragazze, soprattutto di chi nelle partite precedenti ha avuto un minutaggio basso. Esordio più che buono del nuovo acquisto Rebecca De Siena, arrivata da due giorni.

