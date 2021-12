Pareggio di carattere in casa della capolista! POSTA FIBRENO – VIS SORA 0-0

Pareggio a reti bianche nell’attesissimo derby tra la Vis Sora e il Posta Fibreno. Partita di grande cuore, carattere e personalità della squadra di mister Maltesi che nonostante l’inferiorità numerica per un tempo di gioco ha portato a casa un prezioso punto contro la capolista Posta Fibreno, squadra combattiva, in gran fiducia e reduce dal brillante successo sul difficile campo del Vallemaio. Un match molto maschio sin dalle battute iniziali, caratterizzato nel primo tempo da tre espulsioni: resta in 10 prima la formazione di casa per un rosso diretto comminato a Rocci, successivamente sotto la doccia vanno due bianconeri: prima Marini per doppia ammonizione e a ridosso del duplice fischio Gismondi per fallo da ultimo uomo. Dal punto di vista delle occasioni, il match è davvero equilibrato con poche palle gol da ambo i lati: la palla gol più ghiotta dei primi 45 minuti è per i padroni di casa, alla mezz’ora dai piedi di Recchia parte un tiro dal limite che viene neutralizzato dall’estremo difensore bianconero Porretta con l’aiuto della traversa.

Ad inizio ripresa, la Vis ha l’occasione per andare in vantaggio, il direttore di gara ravvisa un fallo in area su Ascione e concede il penalty, proprio il n°7 va sul dischetto ma viene ipnotizzato da Cantarelli. L’episodio cambia totalmente l’inerzia del match ed infatti Il finale è di marca postese che prova a scardinare il muro sorano, ma due interventi provvidenziali di un ottimo Porretta, al suo esordio stagionale, decretano lo 0-0 finale.

Posta Fibreno: Cantarelli; Vecchione; Nardone; Carlino F.; Campoli; Pesce; Trizio; Sidibe; Rocca; Rocci; Recchia. A disposizione: Gabriele; Cannito; Eramo; Carlino M.; Tubelli; Orofiamma; Candido; Faiola. All.Rufo

Vis Sora: Porretta; Bruni; Tomassini; Maltesi; Gismondi; Ascione; Tomaselli; Sarra; Careni; Marini; Petricca. A disposizione: Coppola; Parravano; Fiorini G.; Fiorini D.; Ferri; Cianfarani; D’Aqui; Sera. All.Maltesi

Risultati 8° giornata seconda categoria girone H

Atletico Collepardo – Bovillense 0-2

Atletico Veroli – United Cominium 3-1

Esperia – Atletico Supino 2-0

Polisportiva Vallecorsa – Folgore Amaseno 0-1

S.S. Posta Fibreno – Vis Sora 0-0

Tordoni Pontecorvo – Belmonte Castello 1-1

Vis Alatri – Amatori Vallemaio 1-1

Prossimo turno (11-12 dicembre)

Amatori Vallemaio – Folgore Amaseno

Atletico Supino – Atletico Collepardo

Belmonte Castello – Atletico Veroli

Bovillense – S.S.Posta Fibreno

Tordoni Pontecorvo – Polisportiva Vallecorsa

United Cominium – Esperia

Vis Sora – Vis Alatri

Classifica

S.S.Posta Fibreno 20

Amatori Vallemaio 17

Tordoni Pontecorvo 17

Esperia 17

Bovillense 16

Polisportiva Vallecorsa 14

Belmonte Castello 14

Vis Sora 13

Atletico Veroli 10

Vis Alatri 7

Folgore Amaseno 7

Atletico Supino 4

United Cominium 1

Atletico Collepardo 0

