Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: ritrovati resti di un orso, in corso gli accertamenti

Triste ritrovamento nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti alcuni resti ossei riconducibili a un orso in località Colle Alto, nel territorio del Comune di Alfedena, nell’area contigua del Parco.

La segnalazione è stata effettuata da un cittadino di Alfedena al Servizio di Sorveglianza del Parco. A seguito della comunicazione, i Guardiaparco sono intervenuti sul posto per verificare quanto indicato e svolgere i primi accertamenti.

Durante il sopralluogo sono stati trovati pochi resti ossei, ma sufficienti per stabilire con certezza che appartengono a un esemplare di orso. Gli esperti dovranno ora cercare di stabilire l’età dell’animale, mentre risulterà con ogni probabilità impossibile determinare le cause della morte e le circostanze che l’hanno provocata.

Sono comunque in corso ulteriori ispezioni nella zona per verificare la presenza di altri elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, anche se definire con precisione il quadro degli eventi non sarà semplice.

Il Parco ha fatto sapere che eventuali aggiornamenti saranno comunicati non appena saranno disponibili nuove informazioni dalle analisi e dalle valutazioni tecniche.

Il ritrovamento riporta l’attenzione sulla fragilità dell’ecosistema e sulla necessità di continuare a proteggere specie simbolo del territorio come l’orso che vive nell’area del Parco. 🐻🌿

