Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise: accessi contingentati sui sentieri C5 e B4 per tutelare l’Orso Bruno Marsicano

๐——๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ ๐—ฎ๐—ด๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ณ๐—น๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ผ ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜€๐˜‚๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—–๐Ÿฑ ๐—ฒ ๐—•๐Ÿฐ, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐˜๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐—ฏ๐—ฟ๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ผ!

Come sempre, e cosรฌ come avvenuto, una settimana fa, per il camoscio, in estate arriva il numero chiuso su alcuni sentieri particolarmente delicati per la presenza dell’Orso bruno marsicano,

I sentieri interessati dal numero chiuso percorrono aree di particolare interesse ed importanza vitale per la conservazione dell’orso bruno marsicano ed รจ quindi fondamentale nel periodo estivo limitare e controllare la fruizione escursionistica.

La regolamentazione riguarda un tratto congiunto di 2 dei 153 sentieri ufficiali del Parco: ๐—–๐Ÿฑ ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—•๐Ÿฐ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ผ (๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—ฅ๐Ÿณ) ๐—ฒ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ (๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐—ค๐Ÿฎ).

L’accesso a questi sentieri, a partire dal 2 agosto, sarร consentito a massimo 10 persone al giorno, il giovedรฌ, venerdรฌ e sabato, esclusivamente prenotando un’escursione guidata con le Guide qualificate incaricate dal Parco per l’espletamento di tale servizio. Le escursioni sono a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni:

WILDLIFE ADVENTURES

Largo Molinari – Pescasseroli

+39 0863 399696

+39 339 8395335

info@wildlifeadventures.it

๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜‚๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ:

Infopoint Istituzionale del Parco โ€“ 0863/9113350

Centro Visite del Parco di Pescasseroli – 0863/9113221

Centro Visite del Lupo a Civitella Alfedena – 0864/890141

Foto: Ezechia Trella

