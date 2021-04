Parco Nazionale d’Abruzzo, area contigua, Picano e Maura (FdI): “Chiesta modifica con proposta di legge”

Apprendiamo del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e il Parco Nazionale d’Abruzzo per la determinazione dei confini dell’area contigua sul versante del Lazio. Nel caso in cui diverranno vigenti i confini dell’area contigua ci sarà un danno evidente per quanto riguarda le attività limitrofe al Parco Nazionale d’Abruzzo ed esterno ad esso nei comuni della provincia di Frosinone. Cio’ ne concerne una restrizione delle attività del tessuto agricolo, di natura venatoria e commerciale nelle aree dei comuni della Valle di Comino. A seguito dell’incontro avvenuto con l’amico Franco Frisone, presidente dell’associazione ‘’Terra Nostra’’ che ci ha investito del problema, d’intesa con il Senatore della Repubblica Massimo Ruspandini, ci siamo rivolti all’onorevole Paolo Trancassini, segretario regionale di Fratelli D’Italia, per far sì che venga fatta una modifica, con proposta di legge, all’Art. 32 della legge nazionale 394 del ‘91. Tale legge prevede che i confini vengano determinati d’intesa con l’ente gestore. La modifica da fare è sottrarre la competenza all’organismo di gestione ed investire esclusivamente gli enti locali che saranno loro ad interfacciarsi con la Regione che procederà poi a determinare i confini. In tal modo i Sindaci saranno loro i portatori delle istanze per ciò che concerne la delimitazione dell’area contigua alla Regione in maniera da evitare un arbitrio delle ingerenze dell’ente gestore del parco.

