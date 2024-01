Parco Naturale dei Monti Aurunci, bando per la selezione di operatori volontari per il Servizio Civile Universale 2024-2025

È ufficialmente pubblicato il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale, sia in Italia che all’estero.

Scadenza per la presentazione delle domande: Fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

I progetti si svolgeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Tra le numerose iniziative è inserito il progetto “VIVERE I PARCHI: NATURA, BENESSERE, SOCIALITA'”, realizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Aurunci in collaborazione con la Rete SCU Parchi e Borghi del Lazio, che offre 32 posti, di cui 23 presso il PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI.

Per partecipare alla selezione, è necessario individuare il progetto di Servizio Civile Universale al quale si vuole aderire e la relativa sede. La scheda contenente gli elementi essenziali del progetto è disponibile su questa pagina.

Codice ente sede Indirizzo paese Codice sede N° volontari SU00204 Sede centrale Domenico Sepe Uff. promozione rete sentieristica Viale Glorioso CAMPODIMELE 171030 1 SU00204 Centro studi De Santis Ufficio promozione-archivio dei Monti Aurunci Via Monsignor Ruggiero FORMIA 171015 2 SU00204 Vivaio del Parco Centro visitatori parco Contrada Rigoli ITRI 171041 2 SU00204 Vivaio del Parco Uff. patrimonio ambientale Contrada Rigoli ITRI 171043 2 SU00204 Monticelli Esperia-Uff. Promozione agricoltura sostenibile Via Vaglie ESPERIA 171016 2

(GMO*: 1) SU00204 Monumento Naturale Settecannelle Mola della Corte Uff. centro studi – educaz. Ambientale Via Mola della Corte FONDI 171018 2

(GMO*: 1) SU00204 Sede centrale Domenico Sepe Uff. serv. Vigilanza e comunicazione Viale Glorioso CAMPODIMELE 171032 2

(GMO*: 1) SU00204 Museo Naturalistico Via Roma SPIGNO SATURNIA 171020 4

(GMO*: 2) SU00204 Palazzo Spinelli-Museo del Carsismo (sala orme del Dinosauro) Via del Castello ESPERIA 171022 6

(GMO*: 2)

(GMO*) – Posti riservati a Giovani con minori opportunità

È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto e una singola sede. Per visualizzare l’elenco completo dei progetti di SCU in Italia, utilizza il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” nella sezione “Progetti” sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Cliccando il tasto CERCA, si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per una ricerca mirata, selezionare i valori delle voci che interessano.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Requisiti di accesso:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza

Informazioni su come ottenere SPID sono disponibili sul sito www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, senza disponibilità di acquisire SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Per assistenza nella compilazione della domanda, è possibile contattare gli uffici dell’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 – martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, oppure chiamare il numero 338 491 5679.

Comunicato stampa Ente Parco Naturale Regionale Monti Aurunci