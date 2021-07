Parco Monti Aurunci – Tutto pronto: sabato 31 luglio torna il World Ranger Day

Tutto pronto: sabato 31 luglio torna il World Ranger Day, il tradizionale appuntamento estivo con i Guardiparco dei Monti Aurunci.

Una giornata in cui sarà possibile partecipare ad eventi e stare a contatto con la natura nel cuore del Parco Naturale dei Monti Aurunci, dove i Guardiparco mostreranno le loro attività e le finalità dei servizi svolti. Un evento rivolto in particolare alle famiglie e ai bambini. Un momento formativo più che una festa.

L’appuntamento è alle 9.30 nell’area picnic “Pineta di Campello”per la caccia al tesoro “alla ricerca del tesoro nel Parco” organizzata dal gruppo Scout Lenola.

Alle 12:30 ci sarà il trasferimento presso l’adiacente Agriturismo Campello, dove sarà possibile pranzare con il Ranger menù (info e prenotazioni 339 2730933 – 330 478057)

Nel pomeriggio sono previste diverse attività: con la dimostrazione antincendio dei Guardiparco, la magnifica vita della api, giochi e attività didattiche sulla biodiversità, illustrazione del progetto Tartalazio, monitoraggio nidi tartaruga marina Caretta Caretta. Ma anche attività di inanellamento di uccelli durante migrazione a scopo scientifico, storia del Parco raccontata con il Kamishikai e progetto Miss Butterfly.

Al termine della giornata il personale del Parco Riviera di Ulisse reintrodurrà in natura alcuni rapaci. Per informazioni e prenotazioni: 3495765475.

