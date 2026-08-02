Parco del Fiume, selezionata la proposta progettuale del Comune di Frosinone nei programmi europei a gestione diretta

Il Comune di Frosinone raggiunge un nuovo importante traguardo sul fronte della progettazione europea. Nell’ambito dell’avviso pubblico finalizzato alla selezione di progettualità territoriali sui programmi europei a gestione diretta, è stata infatti selezionata la proposta dedicata alla valorizzazione del Parco Fluviale del Cosa.

La candidatura è stata presentata dal Comune di Frosinone in qualità di ente capofila dell’Ufficio Europa convenzionato, di cui fanno parte, oltre al capoluogo, i Comuni di Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli. Un risultato che conferma l’efficacia del percorso di collaborazione istituzionale avviato tra gli enti aderenti per intercettare le opportunità offerte dalla programmazione europea.

A rafforzare questo percorso è la collaborazione e il supporto del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che affianca il Comune nello sviluppo delle attività di progettazione europea e nel potenziamento della partecipazione ai programmi a gestione diretta dell’Unione europea. Un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dall’Ufficio Europa nella costruzione di una rete istituzionale sempre più qualificata.L’idea progettuale selezionata è finalizzata alla riqualificazione e alla valorizzazione del Parco Fluviale del Cosa attraverso interventi orientati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del patrimonio naturale, al miglioramento della fruibilità degli spazi verdi e alla rigenerazione urbana, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea.Il nuovo percorso progettuale si inserisce in una strategia molto più ampia di trasformazione urbana che il Comune di Frosinone sta già realizzando grazie ai finanziamenti del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.

La valorizzazione del Parco Fluviale del Cosa, infatti, va ad arricchire e rafforzare un sistema integrato di interventi già finanziati e in fase di progettazione, destinati a restituire alla città il proprio rapporto con il fiume e con il patrimonio storico, ambientale e paesaggistico.

Tra questi interventi figurano il Parco delle Sorgenti, la Greenway ciclopedonale di collegamento tra il Parco del Matusa e il Parco delle Sorgenti, i percorsi pedonali naturalistici di connessione tra la parte alta e la parte bassa della città e le aree fluviali, la valorizzazione dell’area del Ponte del Rio, dell’antica Via Latina e delle Terme Romane di epoca imperiale, oltre alla riqualificazione della Porta del Cosa nell’area del Fontanile di Fontanelle. Opere già finanziate attraverso il PR FESR e che stanno entrando nella fase operativa della progettazione, con l’obiettivo di costruire un grande sistema ambientale, culturale e turistico capace di riconnettere il centro storico con il fiume e di valorizzare un patrimonio di straordinaria rilevanza.