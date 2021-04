Parco dei Monti Aurunci, rimosso cancello posto sul sentiero 915c in località Fraile del comune di Esperia

Coniugare ambiente e legalità. Un obiettivo che il Parco dei Monti Aurunci non smette mai di raggiungere. Il tema è sempre di attualità.

In quest’ottica, nei giorni scorsi, l’Ufficio di Vigilanza del Parco ha provveduto alla rimozione di un cancello posto sul sentiero 915c in località Fraile del comune di Esperia, contemporaneamente sono state avviate le indagini per risalire all’autore dell’opera.

“Giova ricordare che all’interno dell’area Parco per tutte le opere, interventi o attività di trasformazione dell’assetto territoriale o paesaggistico occorre munirsi del preventivo Nulla Osta rilasciato dall’Ente Parco”, ha spiegato il direttore del Parco degli Aurunci, Giorgio De Marchis.

La rimozione è avvenuta grazie alla capillare opera di controllo del territorio che l’ufficio di vigilanza, tramite i Guardia Parco, ha messo in campo.

“Per tutelare l’area protetta e mantenere sempre alta la barra della legalità – ha aggiunto il direttore De Marchis -, occorre la piena collaborazione di tutti i cittadini, per questo invitiamo a segnalare situazione che possano essere d’interesse della comunità del Parco. Quella che si chiede ai fruitori della splendida catena degli Aurunci è una sana e attiva collaborazione

comunicato stampa