Parco dei Monti Aurunci, finanziato il progetto “Aurunci 3D” con 30 mila euro dalla Regione Lazio

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci ottiene un importante risultato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Lazio per la promozione e la valorizzazione del territorio: il progetto “Aurunci 3D – Vivere il Parco tra Terra, Cielo e Sottosuolo” è stato ammesso a finanziamento, con un contributo di 30 mila euro.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 9 al 24 maggio 2026, propone un’esperienza innovativa di scoperta del territorio articolata in tre dimensioni: la terra, con cammini, escursioni e valorizzazione della rete sentieristica; il cielo, con l’evento delle mongolfiere sul Monte Altino; il sottosuolo, con attività scientifiche e divulgative nella grotta “Grava dei Serini”.

Un progetto che unisce turismo lento, sostenibilità ambientale, cultura e tradizioni locali, coinvolgendo comunità, associazioni e operatori del territorio in un percorso integrato di promozione del Lazio meridionale.

«Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che il Parco sta portando avanti – dichiara il presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele –. “Aurunci 3D” è un progetto che racconta il nostro territorio in maniera completa e innovativa, mettendo insieme natura, cultura e comunità. Vogliamo offrire un’esperienza autentica, capace di valorizzare le nostre identità e allo stesso tempo attrarre nuovi flussi turistici in modo sostenibile».

«Abbiamo scelto di puntare su un modello di turismo lento e destagionalizzato – aggiunge Fedele – che valorizza i cammini, i sentieri e le tradizioni locali. Il sostegno della Regione Lazio ci consente di rafforzare questa visione e di promuovere gli Aurunci come destinazione di qualità, accessibile e rispettosa dell’ambiente».

Il progetto si inserisce pienamente nelle strategie regionali di sviluppo sostenibile e di promozione dei territori, contribuendo a rafforzare l’attrattività del Parco e a generare ricadute positive per le comunità locali.