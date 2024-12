PARCO AURUNCI, RIQUALIFICA DELLE AREE DI SOSTA SU FRANCIGENA E APPIA ANTICA. PALAZZO «TURISMO LENTO E SOSTENIBILE PER SCOPRIRE IL LAZIO»

La Regione Lazio finanzierà il progetto “La Via Francigena del Sud a servizio del viaggiatore per la connessione di comunità e paesaggi” presentato dal Parco Naturale dei Monti Aurunci quale Ente capofila, insieme con i comuni di Itri, Fondi, Formia e Campodimele.

Il Parco ha infatti partecipato all’Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la fruibilità e la percorribilità dei Cammini inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio per un costo totale di 100mila euro coperto in parte dalle risorse dell’Ente (20mila euro) e in parte da un finanziamento regionale (80mila euro).

Il progetto vincitore del bando prevede la realizzazione e la riqualificazione di aree di sosta attrezzate lungo il tracciato dell’Appia Antica e della Via Francigena del Sud nel territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci. In programma, inoltre, la bonifica e il ripristino della vegetazione lungo i tracciati coinvolti.

Tutti gli interventi puntano a garantire l’accessibilità e la percorribilità in sicurezza nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e sono pianificati per preservare il contesto paesaggistico e naturalistico.

«Siamo impegnati a sostenere tutti quei progetti a basso impatto ambientale che, proprio come quello presentato dal Parco dei Monti Aurunci, intendono riqualificare le nostre aree naturali migliorandone al massimo la fruibilità. Grazie al piano di lavoro che parte oggi e che si svilupperà nel corso di un anno, potremo valorizzare una zona bellissima della nostra regione puntando su un turismo lento, accompagnando il visitatore alla scoperta di angoli insoliti e ricchi di fascino», ha dichiarato l’assessore al Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio Elena Palazzo.