Parcheggi dipendenti: la Cisl Fp Frosinone chiede soluzioni urgenti per l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone

La Cisl Fp Frosinone torna a sollecitare una soluzione concreta alla problematica del parcheggio riservato ai dipendenti presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani.

«Da tempo pervengono alla Cisl Fp numerose segnalazioni da parte del personale sanitario, tecnico e amministrativo in merito alla mancanza di un’area di sosta dedicata nelle immediate vicinanze della struttura ospedaliera – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Attualmente i dipendenti sono costretti a parcheggiare nel grande piazzale situato nei pressi della Direzione Generale, a notevole distanza dall’ingresso dell’ospedale. Una situazione che, oltre a creare disagi organizzativi e difficoltà quotidiane per chi lavora su turni – spesso in orari serali o notturni – ha nel tempo favorito episodi di aggressioni, danneggiamenti e furti all’interno delle autovetture, aumentando il senso di insicurezza tra i lavoratori. Avevamo già formalmente richiesto, con note ufficiali inviate alla Direzione negli anni passati, la realizzazione di un parcheggio più vicino alla struttura o, in alternativa, la riserva dell’area di sosta situata in prossimità dell’ingresso principale al personale dipendente, prevedendo l’installazione di una sbarra con accesso tramite badge, analogamente a quanto avviene presso l’Ospedale Santa Scolastica. Tali richieste, tuttavia, risultano ancora oggi inevase dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Confidiamo che l’attuale Direzione voglia finalmente accogliere questo appello, adottando misure concrete che garantiscano ai dipendenti la possibilità di parcheggiare in un’area più prossima all’ospedale. Si tratta di una questione che non riguarda solo la comodità, ma la sicurezza e la tutela del personale, in particolare delle lavoratrici, che potrebbero essere maggiormente esposte a situazioni di rischio». Foto archivio

