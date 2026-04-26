Parapendista precipita tra gli alberi: intervento del Soccorso Alpino, recuperato in sicurezza

Nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile, il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS è intervenuto nel territorio di Filettino per soccorrere un parapendista precipitato in un’area boscosa.

L’allarme ha attivato tempestivamente una squadra di terra del Soccorso Alpino, che ha raggiunto l’uomo in un contesto particolarmente impervio. Il parapendista era rimasto sospeso tra le chiome degli alberi, con la vela impigliata, una situazione che ha richiesto l’impiego di tecniche specialistiche per il recupero in ambiente verticale su alberi.

I tecnici, operando in sicurezza e con grande precisione, sono riusciti a mettere in sicurezza l’uomo e a riportarlo a terra. Fortunatamente, il parapendista è risultato in buone condizioni di salute.

Dopo il recupero, è stato accompagnato in un’area idonea, dove ha potuto ricongiungersi con i compagni di volo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, a supporto delle operazioni di soccorso.