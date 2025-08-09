Parapendista precipita a Terelle: soccorso dal CNSAS Lazio

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Terelle, in provincia di Frosinone, dove un parapendista è stato soccorso dopo essere precipitato durante un volo.

L’uomo, 52 anni, residente nella provincia di Caserta, avrebbe perso il controllo della vela, finendo contro alcuni alberi. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio (CNSAS), che ha raggiunto il luogo dell’incidente e predisposto le manovre di recupero.

I tecnici del CNSAS hanno provveduto a mettere in sicurezza l’infortunato, imbarellandolo e trasportandolo fino alla strada carrozzabile, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.