Papetti: “Nasce IRV, comuni uniti per la cultura quale volano di sviluppo dei territori”

Promuovere, valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale avvalendosi di idee innovative in chiave collaborativa: allo scopo di perseguire tali obiettivi nasce il progetto IRV, percorso di valorizzazione culturale con impatto sociale e civico, promosso in sinergia dalle associazioni Genus Cultura e Cultura Identità. Condivisione di idee, metodi e strumenti: i tre comuni capofila del progetto, Isola del Liri, Roccasecca e Veroli, da cui l’acronimo IRV, mettono in campo la promozione e lo sviluppo culturale attraverso idee progettuali in chiave di innovazione sociale in un’ottica di marketing territoriale.

Un plauso agli ideatori (in foto) è d’obbligo: l’architetto Antonio Abbate, presidente Genus Cultura e responsabile regionale e per la Ciociaria di Cultura Identità, l’avvocato Maria Debora Bovenga, Vice Presidente Genus Cultura e vice responsabile per la Ciociaria di Cultura Identità, la dott. ssa Brunilde Mazzoleni, Vice Presidente Genus Cultura e vice responsabile Cultura Identità, e l’avvocato C r i s t i a n o Papetti, cons i g l i e r e comunale di Veroli e neo socio dell’associazione Genus. I quattro sostengono “che promuovere progetti in sinergia consentirà sia di potenziare l’offerta culturale nei territori d’interesse e, al tempo stesso, di ampliare la rete di enti interessati a questo ambizioso progetto”.

Nella foto da sinistra: Antonio Abbate, Brunilde Mazzoleni, Maria Debora Bovenga e Cristiano Papetti.