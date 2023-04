Papetti (FdI): Superstrada Ferentino – Sora, chiesto aiuto al Consigliere regionale Maura, servono migliorie

Uno dei punti più importante per il traffico di tutta la Provincia di Frosinone si trova in una situazione del manto stradale deficitaria, soprattutto l’uscita verso Casamari, peraltro attraversato da numerosi turisti. Pur essendo di competenza ANAS ho chiesto comunque un interessamento a Maura, siamo convinti che grazie all’impegno del Consigliere Regionale Maura si potrà procedere per rimetterlo in sesto sopratutto nella zona che interessa il Comune di Veroli.

Il transito di centinaia di migliaia di veicoli ogni mese obbliga gli enti competenti a rivolgere particolare attenzione a questo tratto di Superstrada considerando anche il fatto che lo stesso consente ai comuni interessati di raggiungere i centri più importanti del nostro territorio.

È dunque necessario che vengano apportate frequenti ed ordinarie bitumazioni per sistemare il manto stradale usurato dai numerosi passaggi delle auto. Bisognerà mettersi subito a lavoro per trovare delle soluzioni adeguate.

COMUNICATO STAMPA