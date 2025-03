Papetti eletto Coordinatore di Fratelli d’Italia Veroli: “Continuerò a lavorare con passione per il partito e la città”

Cristiano Papetti è il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Veroli: la sua nomina è arrivata ieri mattina (domenica 10 marzo), per acclamazione, in occasione del congresso cittadino.

“Un incarico – ha affermato a caldo Papetti, consigliere comunale al municipio verolano – del quale mi sento profondamente onorato. Continuerò, unitamente al costituitosi direttivo, con dedizione a lavorare per il bene dei cittadini, per il bene della nostra amata Veroli con il medesimo impegno da sempre profuso all’insegna dei valori e dei principi propri del nostro partito: Fratelli d’Italia”.

Un ringraziamento speciale Cristiano Papetti ha voluto indirizzarlo “all’On. Paolo Pulciani, che ha presieduto il congresso cittadino, all’On. Alessia Savo, intervenuta nel corso dei lavori, a Patrizia Viglianti, a sua volta nominata vice coordinatore di Fratelli d’Italia Veroli, ai componenti del direttivo cittadino e certamente a tutti gli iscritti per l’affetto dimostrato”.

Un Cristiano Papetti molto carico e motivato, quindi, pronto a ricoprire questo importante incarico con energia, la passione che lo contraddistingue da sempre e con spirito costruttivo sia verso le altre componenti partitiche verolane sia nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Nel direttivo sono invece stati eletti: Papetti Cristiano, Fiorini Mario, Di Lorenzo Erasmo, Mazzoleni Brunilde, Viglianti Patrizia, Fontana Leandro, Campoli Lorena, Fiorini Elisabetta, Paniccia Giulio, Scaccia Tiziana, Baglione Lorenzo, Martellacci Roberto, Stirpe Christian, Martini Sara, Martini Giulio.

