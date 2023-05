Papetti (Capogruppo FdI): “Un voto politico alle prossime elezioni comunali, la nostra Veroli non può rimanere isolata, è fondamentale un’amministrazione di centrodestra”

Il Comune di Veroli, tra gli otto Comuni più grandi della Provincia di Frosinone (che ne conta ben 91) con i suoi 20.000 (ventimila) abitanti circa e il più grande per estensione territoriale della Provincia e non solo, rimane, oggi, uno degli ultimi baluardi della sinistra a trazione PD e civiche in appoggio (filo PD) presenti in una ormai fragile maggioranza e il tutto a discapito dei cittadini di Veroli.

Un centro-sinistra ed un PD che hanno visto la loro democratica bocciatura da parte degli elettori di tutta Italia – e Veroli ne è stata protagonista assoluta con le sue percentuali straripanti in favore del Governo Meloni – i quali hanno indicato chiaramente il Centro Destra, a trazione Fratelli d’Italia, come l’Area Politica in grado di governare sia a livello Nazionale e sia a livello Regionale.

Dato che è stato ampiamente confermato, in Provincia di Frosinone, in occasione delle elezioni comunali della settimana passata.

In questo ridisegnato scenario, l’Amministrazione Cretaro (a trazione PD e civiche di centro-sinistra che compongono la sua maggioranza) si pone, attualmente, in una posizione di quasi totale isolamento politico dettato dall’interruzione di quel filo diretto governativo nazionale e regionale; uno strappo che soltanto una futura (prossima) Amministrazione di Centro Destra potrà essere in grado di ricucire, garantendo così al nostro Comune un progetto di rinnovato rilancio che merita e che aspetta da ormai vent’anni.

I cittadini di Veroli e le tante realtà del nostro territorio (imprenditoriali e commerciali che hanno fatto grande il nostro Comune e che lo rendono ancora tale nonostante le oggettive difficoltà riscontrate) si sono già espressi nei termini Politici suddetti. E’ un dato che va assolutamente confermato in chiave Comunale per il bene del nostro territorio e dei cittadini verolani.

Siamo chiamati allora Tutti, confermando gli aspetti ideologici e superando anche le personali simpatie, ad un atto di grande responsabilità per tutelare la nostra Città assicurando alla stessa una linea Politicamente diretta con il Governo della Regione e con il Governo Nazionale, temperando logiche che politiche non troppo appaiono in favore invece di un voto politicamente schierato e dunque rilevante nel rispetto della storica importanza della Città di Veroli.

Veroli necessita, improrogabilmente, di un voto POLITICO e di CENTRO DESTRA, che sia il collante ideologico tra il Governo, la Regione e dunque il Comune, il tutto nella consapevolezza che qualunque scelta apartitica esclusiva, ovvero predominate, andrebbe solo a porsi in continuità con l’inerzia dell’attuale Amministrazione (ormai in situazione di stallo) con il conseguente rischio di consegnare, questa volta e definitivamente, la nostra meravigliosa Città all’oblio.

COMUNICATO STAMPA