Papà separato violenta la figlia di 10 anni, la scoperta dopo una visita in ospedale: «Gli abusi quando dormiva da lui»

Una visita in ospedale per un dolore al basso ventre ha rivelato i contorni di una storia agghiacciante. Dagli accertamenti eseguiti su una bambina che ancora non ha compiuto 10 anni sono emerse delle lesioni nelle parti intime compatibili con un possibile caso di violenza sessuale. A finire in manette, il papà 40enne della piccola, che avrebbe abusato della figlia. Le indagini lampo, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, sono scattate dopo la segnalazione dei medici del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dove la madre aveva portato la piccola che lamentava dolori inspiegabili. L’ipotesi è che l’uomo, da cui la madre è separata, abbia abusato della bambina approfittando dei momenti in cui la figli restava a dormire da lui. Per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. (Fonte leggo.it) – foto archivio

