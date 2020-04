Papa: “Non abbandoniamo ciò che conta, il resto passa”

“La vita non serve se non si serve”. E’ l’ammonizione del Papa celebrando la messa all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro. Il Pontefice invita i fedeli ad agire concretamente: “Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, ma al bene che possiamo fare. Ecco il mio servo che io sostengo. Il Padre, che ha sostenuto Gesù nella Passione, incoraggia anche noi nel servizio. Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella società, può costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha salvati e che ci salva la vita”. “Contattiamo chi è nel bisogno, pensiamo al bene che si può fare”, ha aggiunto.Il Papa, celebrando nella Basilica di San Pietro la messa per la Domenica delle Palme, si rivolge ai giovani nella 35esima Giornata mondiale a loro dedicata: “Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita.

adnkronos

