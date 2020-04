Papa: “Maria ci aiuterà ad affrontare con speranza questo tempo di prova”

Il Papa, al Regina Coeli, ricorda che ci stiamo avvicinando al mese mariano: “Tra pochi giorni inizierà il mese di maggio, dedicato in modo particolare alla Vergine Maria. Con una breve Lettera – pubblicata ieri – ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il santo Rosario, insieme con due preghiere che ho messo a disposizione di tutti”. “La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova che stiamo attraversando”, dice Bergoglio.Ieri il Pontefice, indicando ai fedeli le preghiere da recitare nel mese di maggio, ha scelto in particolare una preghiera nella quale si invoca la Madonna affinché illumini i governanti nelle decisioni da prendere in tempo di pandemia. L’invocazione anche per il disarmo.

