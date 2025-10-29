Papa Leone XIV: “Solo la pace è santa, mai la guerra”

Preghiera interreligiosa al Colosseo: “Mai come oggi l’umanità ha bisogno di operatori di pace”.

Roma – “Solo la pace è santa, mai la guerra”. Con queste parole, Papa Leone XIV ha aperto il suo intervento nel cuore del Colosseo, dove si è svolta una solenne preghiera ecumenica insieme ai rappresentanti delle principali confessioni cristiane e delle altre fedi mondiali.

Nel pomeriggio romano, illuminato da un sole che esaltava i toni ocra delle rovine antiche, il Pontefice ha voluto lanciare un nuovo, forte appello al silenzio delle armi e alla riconciliazione tra i popoli. “Fratelli e sorelle, mai come oggi l’umanità ha bisogno di operatori di pace”, ha detto, raccogliendo l’applauso dei presenti.

Tra le vestigia del più imponente monumento dell’antica Roma, il Papa ha pregato con i leader del mondo ebraico, musulmano e delle tradizioni spirituali asiatiche. All’uscita, scambi di saluti, strette di mano, abbracci e persino un bacio sulla testa al Pontefice hanno scandito un momento di fraternità che si è concluso davanti all’Arco di Costantino, dove sul palco campeggiava una colomba bianca stilizzata, simbolo universale di pace.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, rinnova lo spirito dell’incontro di Assisi del 1986, voluto da Giovanni Paolo II, e si propone come tappa annuale di dialogo e preghiera tra le religioni. “Basta guerre, basta distruzioni e morti”, ha scandito Leone XIV, ricordando il “grido dei popoli e della terra” contro la violenza e l’indifferenza.

Nel suo discorso, il Papa ha rilanciato l’appello dei leader religiosi ai governanti: “Facciamo eco al desiderio di pace dei popoli, diamo voce a chi non ha voce”. Ha poi citato Giorgio La Pira, figura simbolo del pacifismo cristiano, evocando la necessità di una “nuova storia del mondo, l’età negoziale”.

“Chi prega non abusa mai della religione, nemmeno per giustificare la violenza”, ha ammonito Leone XIV. “La preghiera – ha aggiunto – è un movimento dello spirito, un’apertura del cuore. È da lì che nasce la vera forza della riconciliazione”.

Il messaggio del Pontefice, potente e universale, risuona tra le pietre millenarie del Colosseo come un richiamo alla coscienza dell’umanità: costruire la pace, ogni giorno, come unica strada possibile.

