Papa Leone XIV, ha ufficialmente preso possesso dell’appartamento pontificio nel Palazzo Apostolico

Di Antonio Cristian Tanzilli

, storica residenza dei Pontefici situata all’interno della Città del Vaticano. Il trasferimento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo ed è stato confermato dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Con questo gesto il Pontefice inaugura ufficialmente la sua permanenza nella tradizionale residenza papale, dove vivrà insieme ai suoi più stretti collaboratori e ai suoi segretari personali, che lo assisteranno nelle attività quotidiane del pontificato.

Una residenza storica dei Papi

L’appartamento papale si trova nella Terza Loggia del Palazzo Apostolico, affacciato su Piazza San Pietro. Questo complesso di stanze comprende diversi ambienti, tra cui lo studio privato del Papa, una biblioteca, una cappella privata e altre stanze utilizzate per la vita quotidiana e per il lavoro del Pontefice.

La residenza era rimasta inutilizzata per oltre dodici anni, durante il pontificato di Papa Francesco, che aveva scelto di vivere nella più semplice Casa Santa Marta all’interno del Vaticano. Prima di lui, l’ultimo Papa ad abitare stabilmente nel Palazzo Apostolico era stato Benedetto XVI.

Ristrutturazione e ritorno alla tradizione

Dopo l’elezione di Leone XIV nel 2025, l’appartamento pontificio è stato sottoposto a un lungo lavoro di ristrutturazione e adeguamento durato diversi mesi, necessario per rendere nuovamente abitabili gli spazi rimasti chiusi per anni.

Il trasferimento del Papa segna quindi un ritorno alla tradizione della residenza dei Pontefici nel Palazzo Apostolico. Nelle nuove stanze il Santo Padre vivrà e lavorerà insieme ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui i segretari personali che lo affiancheranno nella guida della Chiesa cattolica.

L’ingresso ufficiale nel Palazzo Apostolico rappresenta anche un momento simbolico del pontificato di Papa Leone XIV, che continua così il suo ministero alla guida della Chiesa universale, mantenendo allo stesso tempo viva la tradizione storica della sede papale.