Papa Leone XIV: “Fermare la tragedia della guerra prima che diventi una voragine irreparabile”

Di Redazione – Dopo l’Angelus del 22 giugno, il Pontefice lancia un nuovo accorato appello alla comunità internazionale: “L’umanità grida e invoca la pace. Che la diplomazia faccia tacere le armi”

CITTÀ DEL VATICANO — Un Angelus intriso di dolore e di preoccupazione, quello pronunciato ieri da Papa Leone XIV, che ha alzato con forza la voce contro l’escalation del conflitto in Medio Oriente, con particolare riferimento alla crisi in atto tra Iran, Israele e Palestina. Il Pontefice, rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro e al mondo intero, ha lanciato un appello inequivocabile: “Fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile”.

In un contesto internazionale sempre più fragile e segnato da nuovi focolai di violenza, Papa Leone XIV ha messo in guardia dal rischio che il rumore delle armi e la retorica bellica prendano il sopravvento sul dialogo e sul rispetto della dignità umana. “Oggi più che mai — ha detto — l’umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione, e non dev’essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto”.

Le parole del Papa arrivano mentre le tensioni nell’area mediorientale sembrano in costante crescita. “Si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall’Iran. In questo scenario drammatico, che include Israele e Palestina, rischia di cadere in oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori, dove l’urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre più pressante”.

Nel suo messaggio, il Pontefice ha richiamato le responsabilità collettive di tutti gli attori internazionali, invitando a superare l’indifferenza e ad agire con fermezza: “Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra. Non esistono conflitti ‘lontani’ quando la dignità umana è in gioco”.

Papa Leone XIV ha poi sottolineato il fallimento intrinseco della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. “La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni per rimarginarsi. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato”.

Infine, l’appello alla diplomazia e al coraggio della pace: “Che la diplomazia faccia tacere le armi! Che le Nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi”.

Le parole di Papa Leone XIV risuonano come monito urgente in un mondo attraversato da instabilità e paure. Un richiamo potente alla coscienza di chi guida i popoli, affinché la pace non resti una mera invocazione, ma diventi scelta concreta e priorità globale.