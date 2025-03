Papa Francesco, il silenzio del Vaticano e le teorie del complotto

Negli ultimi giorni, l’assenza di Papa Francesco dalle telecamere ha scatenato una valanga di ipotesi e sospetti. Papa Francesco, ricoverato ormai da 25 giorni al Policlinico Gemelli. per la polmonite bilaterale da cui è affetto sta migliorando gradualmente, ma il quadro clinico rimane complesso e la prognosi riservata.Da problemi di salute a teorie più oscure: c’è chi sostiene che il Papa sia già morto e che il Vaticano stia insabbiando la notizia. Quanto c’è di vero in queste ipotesi? Le dichiarazioni ufficiali parlano di problemi di salute, ma resta il dubbio: perché il Pontefice non appare più in video? È solo una questione di riservatezza o c’è dell’altro? Storicamente, la salute dei Papi è sempre stata avvolta da un’aura di mistero. Papa Francesco, 87 anni, ha affrontato vari problemi di salute: infezioni respiratorie, difficoltà motorie, ricoveri in ospedale. Eppure, negli ultimi tempi, la sua assenza dai video ufficiali ha alimentato sospetti. Si protegge la sua immagine o il suo stato è più grave di quanto dichiarato.

Un’assenza che fa rumore

In un’epoca dominata dalla comunicazione visiva, la sua assenza solleva interrogativi.

Giovanni Paolo II, negli ultimi anni, appariva visibilmente debilitato ma presente. Benedetto XVI, invece, scelse di ritirarsi prima di arrivare a quel punto. Francesco sta seguendo un terzo modello: restare in carica ma senza esporsi?

La gestione della salute papale da parte del Vaticano è sempre stata caratterizzata da riserbo e opacità. Basti pensare a Papa Pio XII, la cui agonia fu celata per giorni prima dell’annuncio ufficiale, o a Giovanni Paolo I, scomparso improvvisamente nel 1978, evento che ancora oggi alimenta ipotesi di avvelenamento.

Le teorie del complotto: cosa si dice davvero?

Sui social e su alcuni siti di informazione alternativa circolano già diverse teorie:

Il Papa è già morto e il Vaticano sta ritardando l’annuncio per preparare la successione o gestire possibili tensioni interne.

Francesco è stato sostituito da un sosia per evitare di destabilizzare la Chiesa.

Lotta di potere interna: il Papa sarebbe stato messo “da parte” da una fazione conservatrice della Curia, contraria alle sue riforme.

Alcuni affermano che le ultime dichiarazioni ufficiali siano sospette, prive di video autentici, e che le immagini diffuse siano di repertorio o modificate.

Strategia?

La Chiesa è da sempre un’istituzione politica oltre che religiosa, e la gestione della figura del Papa rientra in una logica di potere. La storia insegna che quando un Pontefice si avvicina alla fine, la comunicazione diventa più controllata, i dettagli scarseggiano e la transizione viene preparata dietro le quinte.

Se Francesco riapparirà presto in video, i dubbi verranno dissipati (almeno in parte). Se invece il silenzio continuerà, le teorie cospirazioniste troveranno terreno ancora più fertile.

Aspettando la verità

Come sempre, la realtà potrebbe essere molto più semplice di quanto le teorie complottiste suggeriscano. Ma fino a quando non ci sarà una conferma visiva, il dubbio rimarrà nell’aria.

Papa Francesco è davvero malato o c’è qualcosa di più? Il Vaticano sceglierà la trasparenza o continuerà con il silenzio? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni… o forse no.

Resta da vedere se nei prossimi giorni Papa Francesco tornerà a farsi vedere, oppure se il mistero continuerà ad alimentare speculazioni.