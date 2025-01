Papa Francesco cade in casa a Santa Marta: contusione al braccio, immobilizzato per sicurezza

«Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa». Lo comunica la Sala stampa vaticana. La nuova caduta del Pontefice, per fortuna non grave, arriva a poco più di un mese da quella del 6 dicembre scorso, sempre a Casa Santa Marta, che gli aveva procurato un vistoso livido sul lato destro del viso.Interpellato allora dai giornalisti, il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva spiegato che «l’ematoma è conseguenza di una contusione», e che Bergoglio «ha battuto il mento sul comodino». Fonte leggo.it

