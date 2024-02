Paolo Siani presenta a Ceccano il 7 Febbraio il libro “Senza colpe. Bambini in carcere”

Si svolgerà da Sinestesia in via Fabrateria Vetus a Ceccano il 7 Febbraio alle 17:30 la presentazione del libro di Paolo Siani “Senza colpe. Bambini in carcere” edito da Guida editori.

In Italia sono circa una ventina i bambini innocenti detenuti con le loro mamme. Ma fosse anche uno soltanto, costretto a conoscere il mondo e a trascorrere la sua infanzia dietro le sbarre, quella che stiamo per raccontarvi sarebbe comunque una battaglia di civiltà. Sono bambini innocenti che vivono in una famiglia difficile a cui la comunità, lo Stato, dovrebbe garantire gli stessi diritti e le stesse opportunità che hanno tutte le altre bambine e gli altri bambini. Quali colpe hanno i bambini di madri detenute? Non hanno violato le norme eppure sono in carcere, non hanno fatto azioni vergognose eppure subiscono la vergogna. Senza fare sconti di pena a nessuno e senza voler lasciare in libertà donne che hanno commesso un reato, è necessario il superamento degli ICAM e la creazione di nuove case famiglia protette come quella di Leda a Roma.

Paolo Siani è il fratello di Giancarlo, giornalista ucciso dalla camorra nel 1985. E’ stato presidente dell’associazione Culturale Pediatri (A.C.P.), carica che mantiene fino al 2015, dove nel corso del suo mandato realizza il documento “Dove va la pediatria” e il nuovo codice di autoregolamentazione nei confronti dell’industria farmaceutica. Nella scorsa legislatura è stato vicepresidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Interverranno la consigliera comunale dott.ssa Emanuela Piroli, Sarah Grieco docente di esecuzione penale Unicas e Marta Mengozzi docente di istituzioni di Diritto Pubblico. Modera l’incontro lo scrittore Diego Protani.

COMUNICATO STAMPA