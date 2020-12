Paolo Rossi: Ruspandini, con lui italiani riscoprirono Patria

“Ogni italiano è cresciuto con i goal di Paolo Rossi con i quali eliminammo Argentina e Brasile (forse il Brasile più forte di sempre) e poi la Germania in una cavalcata inarrestabile che ci consegnò il terzo mondiale, consacrandolo eroe nazionale. I suoi goal consentirono agli italiani di riscoprire il tricolore e riversarsi nelle piazze stavolta per gioire. Erano appena finiti gli anni ’70 e ci ritrovammo senza aspettarcelo di nuovo campioni del mondo. I duri anni ’70 che avevano compromesso seriamente l’idea di Patria, di una Patria unita dove nessuno, se non a destra, da decenni ormai sventolava un tricolore. Grazie a lui e a quella inimitabile squadra si ebbe una riscoperta dell’orgoglio nazionale e i tricolori tornarono a riempire le nostre città”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini.

COMUNICATO STAMPA

