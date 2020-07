Paolo Borsellino, GN Monte San Giovanni Campano: richiesta di intitolazione ad una via

Il 19 Luglio 2020 ricorre il ventottesimo anniversario dal sacrificio di Paolo Borsellino, magistrato italiano ucciso a Palermo per mano della mafia. Il presidente di Gioventù Nazionale MSGC Maria Lucia Belli seguendo l’iniziativa nazionale del movimento giovanile, ha protocollato presso il comune di Monte San Giovanni Campano la richiesta di intitolazione ad una via in onore di Borsellino, eroe nazionale. Paolo Borsellino così come Giovanni Falcone, assassinato il 23 Maggio 1992 insieme ai tanti magistrati italiani hanno lottato contro la mafia cercando di scoprire gli intrecci tra politica e mafia. Hanno sacrificato la loro vita per combattere la criminalità organizzata e l’Italia è stata privata di figure esemplari. Che il loro sacrifico insieme ai tanti ragazzi della scorta, come la giovane Emanuela Loi, non sia stato vano anzi che sia questa una forte iniziativa culturale e politica a tutti i livelli per diffondere la cultura della legalità e della trasparenza nell’amministrazione. Si è chiesto inoltre di proporre iniziative, ispirate a principi di trasparenza e legali, di attivare percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e una campagna d’informazione rivolta alla cittadinanza, di costituirsi parte civile nei processi contro le attività criminose di stampo mafioso afferenti il proprio territorio comunale, destinando l’eventuale risarcimento a un fondo a sostegno delle vittime del racket e dell’usura e al sostegno delle realtà associative assegnatarie di immobili confiscati e/o sequestrati alla criminalità organizzata.Si è anche proceduto all’affissione di manifesti dedicati a Paolo Borsellino Eroe Nazionale.

Il presidente GN MSGC Maria Lucia Belli.

