Panorama Cassino, posti di lavoro a rischio, Gianluca Quadrini: “Situazione inaccettabile, che ci sia dialogo tra le parti”

Lo scenario dei dipendenti dell’Ipermercato Panorama di Cassino appare tutt’altro che sereno. A seguito delle dichiarazioni da parte dei sindacati, interviene sull’argomento anche il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega, Gianluca Quadrini, che in una nota si mostra preoccupato per la situazione dei lavoratori – ” Questa crisi strutturale, che l’azienda, ormai, trascina con se da tempo sta diventando pericolosa. E’ ora che si faccia attenzione ad un piano commerciale che sia realmente efficace. L’azienda sta agendo senza alcun tipo di dibattito sul futuro dell’attività e su quello dei lavoratori. Questa presa di posizione nei confronti dei suoi dipendenti trovo sia inaccettabile e rischia di mettere in ginocchio le molte famiglie che si troveranno a combattere con stipendi dimezzati e licenziamenti.” “

Bisogna difendere i posti di lavoro di queste persone, – continua Quadrini – “dare loro ascolto e cercare un punto di dialogo tra istituzioni ed azienda. Se si vuol riprendere la situazione e tutelare i dipendenti l’azienda deve collaborare e condividere tanto le scelte e che le strategie. I lavoratori hanno pieno diritto di essere resi partecipi del loro futuro”. Così il consigliere Quadrini in una nota.

