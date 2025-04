Panico a Sora: allarme pistola all’ IIS Cesare Baronio, Intervengono Polizia e Carabinieri

Un episodio che ha scosso la comunità di Sora si è verificato questa mattina presso l’Istituto Baronio, dove una segnalazione ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, un alunno sarebbe stato visto con una pistola a scuola, suscitando preoccupazione tra studenti e personale scolastico. La polizia, insieme ai carabinieri della compagnia locale, è intervenuta tempestivamente, “spiombando” (ovvero, accorrendo prontamente sul luogo) per verificare la situazione.

Al momento, la notizia è ancora in fase di accertamento, e gli agenti stanno ispezionando a fondo l’edificio scolastico di via Ariosto. L’obiettivo è stabilire se la pistola fosse effettivamente presente, se fosse un’arma vera o un’imitazione, e se fosse stata nascosta in qualche modo. A far crescere il sospetto di uno scherzo di pessimo gusto è la coincidenza con la giornata del 1° aprile, ma in ogni caso, se si trattasse di una burla, si configurerebbe come un reato di procurato allarme.

Questo episodio, oltre a suscitare forti preoccupazioni, solleva anche una riflessione sulla sicurezza nelle scuole. Seppur il timore di incidenti simili sia comprensibile, è fondamentale ricordare che ogni segnalazione deve essere presa con la massima serietà, proprio per tutelare la sicurezza di studenti e docenti.

Le autorità stanno ancora indagando, e solo in seguito si saprà se la segnalazione si rivelasse infondata o se l’incidente abbia avuto altre cause. Nel frattempo, gli studenti e il personale sono stati tranquillizzati, ma l’episodio lascia comunque una domanda sospesa: quanto possiamo considerare sicure le scuole, e quali misure preventive dovrebbero essere adottate per evitare che situazioni simili possano verificarsi in futuro?

Foto archivio

Correlati